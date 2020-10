Jean Paler s-a dus la spital din cauza durerilor cardiace și s-a trezit la izolare, suspect de COVID-19 In varsta de 67 de ani, veteranul comic al teatrului de revista a fost izolat singur intr-o camera a Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov, conoscut drept ”Tractorul”, dupa numele popularei fabrici și nici la toaleta nu are voie din cauza regulilor interioare impotriva raspandirii coronavirusului. ” Inima au lasat-o doctorii pe plan secund. D-abia fac cațiva pași și obosesc. Sunt de ieri la o izolare mai grea decat aia de fac infracțiuni. In rest, nimeni nu te intreaba de vorba. Sunt cu nervii la pamant din motivele astea. Imi fac nevoile intr-o galeata, nu am cu ce s-o dezinfectez. E un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

