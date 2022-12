Stiri pe aceeasi tema

- Zbura din floare in floare și avea cuceriri peste cuceriri pana intr-o zi cand a zis "STOP". Nadir a vrut sa se retaga din showbiz-ul romanesc. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a vorbit despre deciziile care le-a luat și ce la determinat sa faca aceasta schimbare.

- In momentul in care a venit in Romania, Leonard Miron a avut parte de o petrecere atipica, cu mana in ghips. In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul prezentator TV a povestit totul despre petrecere, dar a vorbit și de Revelion. Iata care este motivul pentru care toți invitații au venit bandajați,…

- Jean Paler a sfidat sfaturile medicilor. Actorul a urcat pe scena cu patru stenturi la inima, deși medicul i-a interzis total. La nici doua zile de la externare, acesta a plecat la spectacol. Dovada ca pentru el meseria e mai presus de viața lui. In cadrul unei intervenții telefonice in emisiunea Star…

- Lenna Horvath este traumatizata de ani buni. Abia acum s-a aflat motivul șocant pentru care nu vrea tort de ziua ei de naștere. Ea a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost la un pas sa iși piarda viața.

- Are milioane de fani in mediul online, este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania și, inca de la o varsta frageda, Selly duce un stil de viața la care alții doar viseaza. De curand, intr-o intervenție telefonica la Antena Stars, vloggerul a spus ca refuza sa mai dea bani pe haine scumpe…

- Sirbu Ana, cunoscuta drept Sianna, a stat 70 de ore fara mancare. In exclusivitate pentru Antena Stars, soția lui Radu de la O-Zone a dezvaluit care a fost motivul pentru care a luat aceasta decizie drastica. Artista a marturisit daca are de gand sau nu sa continue. Iata cum a rezistat atat de multe…

- Dupa ce și-a pierdut barbatul, Tatiana Marcoianu da interzis fiului sau la insuratoare, deși el e indragostit lulea. Care este motivul și ce legatura are soțul decedat in țoața situația aceasta. Cantareața a dezvaluit totul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a anunțat ca a amanat nunta cu logodnicul ei, George Reativan. Vedeta a specificat și motivul pentru care ea și logodnicul ei au luat aceasta decizie. Iata cine este femeia celebra fara de care nu va face pasul cel mare!