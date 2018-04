Jean-Marie Le Pen devine membru al Alliance for Peace and Freedom, un partid european neofascist

Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Jean-Marie Le Pen, care a fost exclus din Frontul National (FN), s-a inscris in partidul european neofascist Alianta pentru pace si libertate politica (APF, Alliance for Peace and Freedom). "Il primim pe Jean-Marie Le Pen intr-un moment de schimbari revolutionare in Europa - ghidul si…

- Jean-Marie Le Pen mai fusese condamnat de doua ori de instante civile pentru afirmatii similare, pe care continua sa le faca din 1987, reaminteste France Presse. El a fost criticat pentru pozitiile respective chiar si de fiica sa, Marine Le Pen, care i-a urmat la conducerea Frontului National. Fostul…

- Justitia europeana a confirmat miercuri retineri din salariul eurodeputatilor francezi de extrema-dreapta Bruno Gollnisch si Jean-Marie Le Pen, decise de Parlamentului European, din cauza implicarii celor doi in cazuri de angajari fictive in posturi de asistenti parlamentari a unor reprezentanti…

