Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Van Damme și-a incantat fanii cu mișcarile de dansator, intr-un live publicat pe pagina sa de Facebook, in care danseaza pe melodia „Save Me”, compusa de Randi și de Marius Moga. Fanii din toata lumea au comentat incantați prestația actorului și mișcarile sale de kickboxing, recunoscand…

- Jean-Claude Van Damme și-a impresionat fanii, in special pe cei din Romania cu mișcarile lui de senzație pe o piesa... romaneasca. Actorul se distreaza și danseaza pe muzica unui cunoscut cantareț de la noi.

- Jean-Claude Van Damme a reușit sa iși impresioneze prietenii virtuali in timpul unui LIVE facut pe Facebook. Celebrul actor de filme de acțiune a dansat pe o piesa romaneasca, pe care a și fredonat-o, semn ca se numara printre preferatele sale.

- Jean-Claude Van Damme a facut, duminica, un live pe pagina sa de Facebook, in timp ce danseaza pe celebra piesa romaneasca "Save me", compusa de Randi și de Marius Moga, potrivit avantaje.ro.Dansul lui Jean-Claude Van Damme pe hitul romanesc a adunat peste 1,7 milioane de vizualizari pana in prezent,…

- A participat la numeroase scene de acțiune, insa nici dansul nu pare sa ii fie strain. Jean-Claude Van Damme demonstreaza inca o data ca varsta este doar un numar. Celebrul actor s-a filmat in timp ce dansa pe ritmuri romanești,pe o piesa extrem de cunoscuta, „Save me” si a postat clipul pe Facebook.…

- Se pricepe la actorie și scene de acțiune, dar și la dans! Și nu o demonstreaza pe orice piesa, ci pe melodia „Save Me“, a trupei Morandi! Jean-Claude Van Damme a facut un live pe pagina sa de Facebook , dansand pe hitul compus de Randi și de Marius Moga, care in urma cu 12 ani a cucerit nu doar Romania,…

- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: Salcamii, Retrograd și Slabiciuni. Astfel, prima piesa care a intrat in topurile muzicale este piesa lui Spike – Salcamii, piesa pe care Andia interpreteza…

- Piesa pe care 6IX9INE o anunța de 2 saptamani a fost pana la urma lansata. Ea se numește TROLLZ, are un mesaj, evident, pentru hateri, și are are pana acum, dupa 8 ore de la lansare, peste 10 milioane de vizualizari pe Youtube, fiind in trending pana și in Romania, pe locul 16. Cum suna... View Article