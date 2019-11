Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a dat duminica asigurari ca Brexit-ul va avea loc pe 31 octombrie, in ciuda faptului ca premierul Boris Johnson a fost obligat de parlament sa trimita Uniunii Europene o scrisoare nesemnata prin care a solicitat o amanare, informeaza Reuters. "Vom iesi (din Uniunea Europeana - n. red.)…

- 'Toti am vazut ca se prezentau pe piata cu Telemeaua de Sibiu, peste tot aveai branza de la Jina. M-am dus in multe piete, iar in Bucuresti in toate pietele si mi-am spus ca nu e posibil asa. Stiti ca am facut o serie intreaga de controale si facem in continuare, pentru a stapani dorinta aceasta…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a autorizat oficial Statele Unite, luni, sa impuna tarife vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, transmite Reuters potrivit Agerpres…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat joi ca nu au fost facute progrese semnificative în cadrul negocierilor pentru Brexit, deoarece Marea Britanie nu a venit cu propuneri credibile, relateaza Mediafax citând Reuters. Ministrul irlandez a transmis ca exista o stare…

- Parlamentari britanici care se opun iesirii tarii fara acord din Uniunea Europeana pregatesc o actiune in instanta pentru situatia in care prim-ministrul Boris Johnson va refuza sa amane data Brexit-ului dincolo de 31 octombrie, scrie presa britanica de sambata, potrivit agentiilor dpa si Reuters. Masura…

- Guvernul britanic va incerca sa prelungeasca vacanta parlamentara cu circa o luna, pana la 14 octombrie, in cadrul demersurilor de a impiedica o deturnare a planurilor sale pentru Brexit, a relatat BBC, preluat de Reuters. Masura, despre care scrie si The Guardian, ar limita intervalul…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca nu dorește ca Washingtonul sa faca afaceri cu compania chineza de telecomunicații Huawei, cu toate ca, potrivit unor informații, Administrația sa ar urma sa extinda licența temporara de import pentru gigantul chinez, potrivit Reuters, scrie…

- Departamentul pentru Comert al Statelor Unite va prelungi o decizie care permite Huawei Technologies sa cumpere produse ale companiilor americane, astfel incat sa poata oferi in continuare servicii de service clientilor sai, au declarat surse apropiate situatiei, transmite Reuters potrivit news.ro.”Licenta…