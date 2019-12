Stiri pe aceeasi tema

- Ai un eveniment special pentru anul viitor, NUNTA, BOTEZ, ANIVERSARE, PETRECERE PRIVATA SAU CORPORATE ? Iti recomandam cel mai in voga taraf la ora actuala, TARAFUL VIOREL BOGATEANU. Abordarea lor este una cu totul speciala, asigura garantat show maxim la toate evenimentele, iar formula cu care se prezinta…

- Primaria Municipiului Dej in colaborare cu soliști ai Operei Naționale Romane din Cluj-Napoca organizeaza Concertul de colinde ,,Acasa de Craciun”. Concertul va avea loc la Centrul Cultural Arta Dej, joi 19 decembrie 2019, cu incepere de la ora 19:00. In cadrul evenimentului, pe scena Centrului Cultural…

- Solista timișoreanca Amalia Gaița va susține un concert extraordinar duminica 8 decembrie, de la ora 18, la Iulius Town, in zona Atrium. Artista care recent a susținut un concert in cadrul Festivalului Vinului din Arad va fi insoțita de membrii formației ei, Adrian Șchiopu – tobe, Mihai Moldoveanu –…

- Un concert exceptional de Craciun care aduce divinul in sufletele fiecaruia! Asa suna promisiunea organizatorilor traditionalului turneu din preajma sarbatorilor ce o are in centru pe Paula Seling, artista care anul acesta va poposi si la Buzau. „Paula Seling – Colindam, Colindam” va avea loc astazi,…

- Pro TV va difuza și anul acesta seria „Singur acasa”. Este cel puțin a 15-a oara, de când exista masuratorile TV, când postul de televiziune difuzeaza faimosul film de Craciun, cu simpaticul Macaulay Culkin în rol principal, scrie Paginademedia.ro.Potrivit publicației…

- Crezi ca acest lucru este foarte simplu? Unii curajosi, inzestrati si cu putin talent in acest sens, recunosc ca sunt in stare sa pregateasca rapid o omleta savuroasa la micul dejun, niste sarmale ca la mama acasa de Craciun sau o friptura de miel care ramane pe veci in memoria papilelor gustative.…

- Veste buna pentru romanii care lucreaza la stat, cel mai probabil acestia vor avea o minivacanta de Craciun. Bugetarii ar putea avea parte de o noua minivacanata de cinci zile la sfarsitul lunii decembrie, pentru ca, in acest an, prima zi de Craciun (25 decembrie) si a doua zi de Craciun (26 decembrie),…

- Trio-ul timișorean JazzyBIT reprezinta Timișoara in cadrul a doua evenimente cu ștaif, care vor avea loc la sfarșitul acestei saptamani. Vineri 8 noiembrie, Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabo Csongor-Zsolt (tobe) – cei trei membri ai formației – vor susține un recital in…