Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul Satului Banațean din Timișoara se va deschide sambata, 4 decembrie, primul Parc de Craciun din vestul țarii. Evenimentul a fost conceput sa acopere doua segmente orare, unul dupa-amiaza, iar cel de-al doilea seara, pana la ora 21:00. Dupa pranz, de la ora 14:00, familiile sunt așteptate…

- Un spațiu pentru expoziții de arta și pentru diverse spectacole a fost inaugurat miercuri in incinta Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, in baza unui parteneriat cu Universitatea de Vest, conform Mediafax. Proiectul a fost realizat cu ajutorul Facultații de Arte și Design și…

- Cifrele lunii septembrie arata decaderea televiziunii cu peste 2.000 de angajați. Am primit zilele trecute un comunicat de presa de la serviciul de comunicare al Societații Romane de Televiziune (SRTV) intitulat „La mulți ani, TVR 3!” Mai traiește TVR 3? - m-am intrebat, știind foarte bine ca mai funcționeaza,…

- Proiectul unui stadion nou in Targoviște, a fost susținut in fața Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltarii The post Proiectul unui stadion nou in Targoviște, a fost susținut in fața Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltarii first appeared on Partener TV .

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a anunțat ca au fost stabilite, in urma discuțiilor intre reprezentanții primariei și cei ai Ministerului Fondurilor Europene, cele noua locuri care fac parte din proiectul „TREV89 – Traseul Revoluției din 1989 de la Timișoara”. Potrivit lui Dominic Fritz, la aproape…

- Proiectul „Iubim și cainii vagabonzi” continua. Asociația Look Inside va oferi o mana de ajutor patrupedelor aflate in grija All Life Matters Association (ALMA) din Moldova Noua, județul Caraș-Severin. Puteți dona mancare pentru caini, dar și granule pentru celelalte animale adapostite: capre, oi sau…

- Drumul care leaga Dudeștii Noi – intersecția cu DN 6 și Sacalaz va avea un pod nou peste Bega Veche. Proiectul se adauga celui aflat aproape de final, de asfaltare a drumului de pamant dintre cele doua localitați, parte a ”centurii mici” care inconjoara Timișoara cu drumuri județene care unesc localitațile…

- Catedrala Greco-Catolica “Coborarea Sfantului Spirit” din Lugoj va fi gazda unui nou eveniment cultural. Sambata, 25 septembrie, de la orele 19.15, dupa Sfanta Liturghie de seara, va avea loc un concert coral, sustinut de corul Filarmonicii “Banatul” din Timișoara. Repertoriul este…