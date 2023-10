Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL…Unic, poate, in istoria instantelor de judecata din Romania, dosarul (pretentii – n.r.) deschis in urma plangerii unui fost afacerist vasluian poate aduce in fata magistratilor intreg sistemul judiciar din Romania. Mai exact, fostul afacerist Catalin Ursu, alaturi de alti doi oameni de afaceri…

- CLEMENTA…Instanta Judecatoriei Barlad si-a dat cu stangul in dreptul! Dupa ce initial judecatorii au dispus arestarea preventiva a 13 indivizi de etnie roma din Murgeni, Simila si Barlad, care au inspaimantat comunitatea cu manifestari violente si amenintari cu moartea, iata ca, dupa nicio luna, aceeasi…

- INSPIRAT… Scene demne de cascadorii rasului, la Judecatoria Vaslui, la sfarșitul saptamanii trecute. Obligat sa se prezinte in fața instanței de judecata dupa ce soția sa a cerut un ordin de protecție, un barbat a venit atat de beat incat nu a reușit sa articuleze doua cuvinte. Președintele de judecata…

- Chiriasa i-a golit casa unui iesean de orice putea fi transportat. Ramas cu casa goala, ieseanul a cerut sprijinul legii, femeia fiind trimisa in judecata pentru abuz de incredere. Risca doi ani de inchisoare, dar a scapat, durata anchetei facand ca raspunderea penala sa se prescrie. Florina Leustean…