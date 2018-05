Japonia si Coreea de Nord ar trebui sa inceapa discutii pentru a normaliza relatiile dintre cele doua tari si contribui la pacea si stabilitatea regiunii, a declarat presedintele sud-coreean Moon Jae-in marti pentru un ziar japonez, informeaza Reuters. "In special, cred ca dialogul dintre Japonia si Coreea de Nord ar trebui reluat", a afirmat Moon in interviul acordat ziarului Yomiuri. "Daca relatiile Japonia-Coreea de Nord sunt normalizate, aceasta ar contribui in mare masura la pace si securitate in nord-estul Asiei si dincolo de Peninsula Coreea", a spus el in raspunsuri scrise la…