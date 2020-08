Stiri pe aceeasi tema

- Clopotele au batut in Hiroshima, Japonia, pentru a marca 75 de ani de la caderea primei bombe atomice din lume. La 6 august 1945, un bombardier american a aruncat bomba de uraniu deasupra orașului, ucigand aproximativ 140.000 de oameni. Trei zile mai tarziu, a doua arma nucleara a fost aruncata pe Nagasaki.…

- Guvernul nipon a confirmat joi ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Consiliul national de securitate a discutat…

- Fostul ministru al Justiției japonez și soția, sa membra a parlamentului, au fost arestați joi fiind acuzați de cumparare de voturi, au anunțat procurorii din Tokyo potrivit Reuters.Katsuyuki Kawai și soția sa, Anri, ar fi platit cinci persoane cu 1,7 milioane de yeni (aproximativ 15.900 de…

- Ceremonia desfașurata in memoria victimelor exploziei din data de 24 mai 2004 s-a desfașurat anul acesta cu respectarea restricțiilor impuse de pandemie. Deși anii scurși de la cea mai mare catastrofa rutiera din Romania – produsa pe 24 mai 2004, la Mihailești – a estompat din memoria colectiva ecourile…

- Japonia nu a instituit un blocaj national, dar a emis stare de urgenta in aprilie, ceea ce a afectat lanturile de aprovizionare si companiile. Scaderea de 3,4% a produsului intern (PIB) in crestere in primele trei luni ale anului 2020 vine dupa o scadere de 6,4% in ultimul trimestru al anului 2019, situatie…