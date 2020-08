Japonia: Prim-ministrul Shinzo Abe, la spital pentru o examinare

Stiri pe aceeasi tema

- Doi ministri japonezi au vizitat sambata sanctuarul patriotic Yasukuni, un loc venerat de nationalistii japonezi dar un simbol al trecutului militarist nipon in Asia, relateaza France Presse si Reuters potrivit Agerpres. Prim-ministrul nationalist Shinzo Abe a adus ofranda sambata la sanctuar cu…

- Starea de urgenta ar putea fi instituita la Tokyo daca situatia epidemiologica se va deteriora si mai mult, a avertizat vineri guvernatoarea capitalei nipone, Yuriko Koike, dupa inregistrarea unui numar record de 463 de noi cazuri in 24 de ore, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Aceasta cifra…

- Japonia acuza China de accentuarea revendicarilor sale teritoriale in marja crizei sanitare si o suspecteaza de propaganda si dezinformare cu privire la pandemia covid-19, in contextul in care Beijingul furnizeaza ajutor unor tari in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters si AFP, potrivit…

- Un sondaj de opinie pe scara larga efectuat de Japan News Network (JNN) releva ca 77% dintre cei chestionati sunt de parere ca Jocurile Olimpice de a Tokyo "nu vor putea fi organizate" anul viitor, informeaza Reuters. Olimpiada din capitala Japoniei trebuia sa inceapa initial luna aceasta, insa a fost…

- Fostul ministru al Justiției japonez și soția, sa membra a parlamentului, au fost arestați joi fiind acuzați de cumparare de voturi, au anunțat procurorii din Tokyo potrivit Reuters.Katsuyuki Kawai și soția sa, Anri, ar fi platit cinci persoane cu 1,7 milioane de yeni (aproximativ 15.900 de…

- Cea mai mare agentie de publicitate din Japonia, Dentsu Group Inc, si-a evacuat sediul central din Tokyo dupa ce a primit o amenintare cu bomba, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres.Intr-un e-mail adresat angajatilor, compania citeaza un mesaj trimis website-ului sau in care se spune:…

- China trebuie sa respecte autonomia Hong Kong-ului, a transmis marti Uniunea Europeana, in contextul unei controverse in legatura cu planurile Beijingului de a adopta o lege de securitate nationala pentru acest teritoriu, relateaza Reuters. "Acordam o mare importanta mentinerii nivelului inalt de autonomie…

- Economia Japoniei a intrat in recesiune pentru prima data in ultimii 5 ani si risca acum cea mai grava criza economica din perioada postbelica, in conditiile in care pandemia continua sa faca victime, scrie agentia Reuters, preluata de Agerpres. Exporturile Japoniei sunt la cel mai mic nivel din 2011…