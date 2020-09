Japonia: Patru persoane date dispărute după ce puternicul taifun Haishen a provocat precipitaţii abundente Patru persoane au fost date disparute luni in sudul Japoniei dupa ce taifunul Haishen a provocat ploi torentiale si vanturi puternice in regiune, informeaza DPA.



O locuinta din satul Shiiba, de pe insula Kyushu, a fost surprinsa de o alunecare de teren, patru persoane ramanand prinse sub daramaturi, iar o alta fiind ranita, a relatat presa locala.



Peste 50 de persoane au fost ranite si circa 1,8 milioane de rezidenti de pe insula Kyushu au primit ordin de evacuare din locuinte in timp ce taifunul trecea prin dreptul insulei japoneze.



Taifunul a slabit in intensitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Shinzo Abe a promis luni un buget de 400 de miliarde de yeni (3,3 miliarde de euro) pentru reconstructia zonelor tarii devastate recent de inundatiile si alunecarile de teren care au lasat in urma cel putin 72 de morti, informeaza agentia AFP. Abe a facut acest anunt…

- Ploile torentiale in cantitati record care au afectat saptamana aceasta regiunea Kyushu din sud-vestul Japoniei au provocat 70 de decese pana duminica, in timp ce salvatorii continua operatiunile de cautare a persoanelor date disparute, informeaza agentia Xinhua. 63 dintre cele 70 de victime proveneau…

- Ploile torentiale in cantitati record care au afectat saptamana aceasta regiunea Kyushu din sud-vestul Japoniei au provocat 70 de decese pana duminica, in timp ce salvatorii continua operatiunile de cautare a persoanelor date disparute, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. 63 dintre cele…

- Un front sezonier ploios va aduce joi mai multe ploi pe arii intinse din Japonia, unde bilantul in urma precipitatiilor torentiale care au afectat insula sudica Kyushu a depasit 60 de decese, informeaza agentiile DPA si Kyodo. Incepand de sambata dimineata, zone vaste din Kyushu, marea insula din sud-vestul…

- In cursul zilei de marți, in insula Kyushu (din sud-estul Japoniei), puternic lovita de ploi torențiale, au continuat ample operațiuni de salvare a locuitorilor blocați de inundații , valuri de noroi și alunecari de teren. Pana acum sunt contabilizați 50 morți și drama continua, ploile nedand semne…

- Doua persoane au murit si alte 16 persoane au fost declarate decedate în vestul Japoniei, în urma ploilor torentiale care au provocat deversarea unor cursuri de apa si alunecari de teren, au raportat duminica mass-media locale citate de AFP.O femeie si un barbat, ambii octogenari, au…

- Peste 200.000 de persoane din sud-vestul Japoniei au fost somate sa isi paraseasca locuintele si sa se refugieze in adaposturi din cauza inundatiilor severe si a alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au cazut in aceasta tara in ultimele zile, informeaza DPA. Autoritatile din provinciile…

- Aproximativ 75.000 de persoane au primit ordinul de a-si parasi locuintele din sudul Japoniei, unde 13 persoane au fost date disparute din cauza ploilor torentiale.Agentia Meteorologica din Japonia a emis o alerta de cel mai ridicat nivel pentru regiunile Kumamoto si Kagoshima, din insula…