Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți experți afirma ca Moscova "nu este atat de puternica pe cat pare" dupa un an și jumatate de razboi in Ucraina și ca mercenarii ar putea pregati "o alta lovitura de stat", conform Rador Radio Romania.La nouasprezece luni de la inceputul razboiului ucrainean, dupa demararea invaziei ruse,…

- ”Vasul «Aroyat» a plecat din portul Ciornomorsk incarcat cu 17.600 de tone de grau ucrainean catre Egipt”, anunta pe X ministrul ucrainean al Infrastructiurii Oleksandr Kubrakov. O prima nava incarcata cu griu a plecat fara probleme din acelasi port la 19 septembrie, in contextul in care Ucraina vrea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat sambata, 16 septembrie, bombardiere strategice rusesti cu capacitate nucleara, rachete hipersonice si nave de razboi, fiind insotit de ministrul apararii din Rusia, scrie agenția Reuters, preluata de Agerpres.Un Kim zambitor a fost intampinat pe aerodromul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat sambata bombardiere strategice rusesti cu capacitate nucleara, rachete hipersonice si nave de razboi, insotit de ministrul apararii al presedintelui Vladimir Putin, relateaza Reuters. Un Kim zambitor a fost intampinat pe aerodromul rusesc Knevici, la aproximativ…

- Un tribunal din regiunea Moscovei a condamnat vineri un muzician si militant ecologist la sase ani de inchisoare pentru ca a publicat pe retelele sociale trei mesaje care denuntau atacul rus asupra Ucrainei, a declarat pentru AFP unul dintre prietenii sai, relateaza AFP. Aleksandr Bahtin, de 51 de ani,…

- Președintele rus Vladimir Putin a catalogat miercuri, 19 iulie, drept o "aroganța și obraznicie" refuzul Occidentului de a se conforma cererilor Moscovei in vederea prelungirii Inițiativei de la Marea Neagra privind cerealele, mediata de ONU, precizand ca Moscova va lua in considerare revenirea in acord…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Rusia spera relațiile dintre Turcia și Ucraina sa nu fie indreptate impotriva sa, iar Moscova asteapta din partea Ankarei explicatii cu privire la incalcarea acordului referitor la comandantii Azov.