Japonia înăspreşte procedurile de imigrare după fuga lui Carlos Ghosn Carlos Ghosn, fost CEO al Renault si Nissan, a ajuns pe 30 decembrie la Beirut, a doua zi dupa plecarea sa surpriza din Japonia. Urmarit pentru infractiuni financiare, Ghosn era in arest la domiciliu de la sfarsitul lui aprilie la Tokyo, dupa 130 de zile petrecute in inchisoare. Arestul sau la domiciliu prevedea conditii stricte si interdictia de a parasi tara in asteptarea procesului sau.

- Autoritatile japoneze si-au anuntat duminica intentia de a inaspri reglementarile cu privire la imigratie, dupa ce fostul presedinte director general al constructorului auto nipon Nissan, Carlos Ghosn, a fugit din tara in perioada in care era in arest la domiciliu, scrie Agerpres, citand Reuters.

