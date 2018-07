Stiri pe aceeasi tema

- Imparatul Akihito "s-a simtit brusc rau", luni dimineata, iar imparateasa Michiko "a solicitat imediat prezenta medicului la palat", informeaza biroul de presa. Medicul a stabilit ca "simptomele de vertij si greata sunt provocate de o anemie cerebrala, fapt care implica odihna si analize medicale ulterioare",…

- Conform informațiilor transmise prin rapoarte operative de reprezentanții comitetelor locale pentru situații de urgența la dispeceratul nostru, pana la acest moment, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice din cursul zilei de astazi, au fost afectate urmatoarele: DJ 205 R pe raza…

- Turneul final din Rusia a stabilit un nou record de penalty-uri acordate in faza grupelor la o Cupa Mondiala de fotbal, dupa ce Cristiano Ronaldo a primit lovitura de pedeapsa, luni, la Saransk, in meciul cu Iran, din Grupa B, transmite Reuters. Faultul comis asupra lui Ronaldo a dus totalul…

- Fostul prim-ministru japonez Yasuhiro Nakasone, fost ofiter maritim in al Doilea Razboi Mondial si unul dintre premierii cu cel mai lung mandat din Japonia, a implinit 100 de ani duminica, ocazie cu care a lansat un apel la revizuirea constitutiei pacifiste, postbelice a tarii, transmite Reuters. Nakasone,…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 5,1 grade s-a produs sâmbata dimineata în centrul Japoniei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul, cu epicentrul la aproximativ 10 kilometri adâncime, s-a produs la ora locala 10.29 (04.29, ora RM),…

- Ministrii de externe din G7 (grupul celor sapte tari puternic industrializate), reuniti la Toronto, au condamnat luni Rusia pentru comportamentul contrar legislatiei internationale si au cerut Moscovei sa contribuie la solutionarea conflictului din Siria, transmite Reuters. Sefii diplomatiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca sesizarea formulata dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va ajunge in cursul zilei de luni la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)."M-am intalnit cu doamna premier, i-am…

- Thermonet Suceava a anunțat ca furnizarea apei calde in cartierul Burdujeni va fi oprita in cursul zilei de marți, 16 aprilie 2018, intre orele 9:00 și 20:00. Oprirea apei calde se face in vederea remedierii unei avarii pe conducta de transport „Magistrala Burdujeni Dn 500” pe strada Calea Unirii (fața…