Anul Nou este cea mai importanta zi libera din calendarul japonez, dar festivitatile din acest an au fost limitate in urma bilantului ridicat de noi cazuri de coronavirus inregistrat la nivel national si apelurilor lansate de guvern de a ramane acasa, relateaza vineri Reuters. Imparatul Naruhito i-a chemat pe japonezi sa se ajute unii pe altii in timpul pandemiei, intr-o alocutiune video inregistrata vineri de ziua de Anul Nou. Foto: (c) Imperial Household Agency of Japan/Handout via REUTERS "Doresc din inima ca toata lumea sa mearga inainte in aceasta perioada grea, sprijinindu-se si ajutandu-se…