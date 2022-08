Japonia ar trebui să ia în considerare construirea de noi centrale nucleare, anunţă premierul Kishida Decizia ar putea reprezenta o schimbare de politica controversata dupa ce natiunea si-a suspendat multe dintre centralele nucleare in urma dezastrului de la Fukushima din 2011. Cu toate acestea, Kishida a spus ca razboiul din Ucraina si cresterea costurilor energiei au evidentiat necesitatea diversificarii surselor de energie. El a adaugat ca energia nucleara ar putea fi necesara pentru a indeplini obiectivul Japoniei de a deveni neutra din punct de vedere al carbonului pana in 2050. Pe langa faptul ca ia in considerare construirea de reactoare nucleare avansate, guvernul va cauta, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

