Japonezii au dezvoltat o mască prin care se poate detecta Covid-19, cu ajutorul ultravioletelor Cercetatorii japonezi au dezvoltat maști care folosesc anticorpi de struț pentru a detecta COVID-19 prin expunerea la lumina ultraviolet, scrie Reuters . Descoperirea lui Yasuhiro Tsukamoto și a echipei sale de la Universitatea Prefecturala Kyoto din vestul Japoniei ar putea asigura detectarea virusului la preț redus acasa, au spus aceștia intr-un comunicat de presa. Oamenii de știința au inceput prin a crea un filtru de masca acoperit cu anticorpi de struț care vizeaza noul coronavirus, pe baza cercetarilor anterioare care aratau ca pasarile au o rezistența puternica la boli. In studiul efectuat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

