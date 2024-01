Japan Airlines estimează pierderi de aproximativ 105 milioane de dolari în urma coliziunii avioanelor pe aeroportul Haneda Pierderea aeronavei va fi acoperita de asigurare, a precizat compania, adaugand ca evalueaza impactul asupra previziunilor sale de profit pentru anul financiar care se va incheia la 31 martie. Surse din industria asigurarilor au declarat ca AIG a fost principalul asigurator al unei polite „all-risks” in valoare de 130 de milioane de dolari pentru avionul Airbus A350 widebody al JAL, vechi de doi ani, care a fost distrus de un incendiu dupa coliziunea de pe aeroportul Haneda din Tokyo. Aceasta a fost prima pierdere a corpului avionului la nivel global pentru modelul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

