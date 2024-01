Stiri pe aceeasi tema

- Jannik Sinner a obtinut o victorie uriasa in fata sarbului Novak Djokovic, vineri, la Australian Open, la capatul unui meci „foarte, foarte greu”, pe care l-a asteptat „cu nerabdare” si care i-a adus tanarului tenisman italian calificarea in prima sa finala de Mare Slem. „A fost un meci foarte, foarte…

- Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) l-a eliminat pe Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) in semifinalele Australian Open, scor 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. Italianul a ajuns astfel in premiera intr-o finala de Grand Slam. Pe langa succesul din tenis, Sinner are noroc și in dragoste. Jannik are o relație cu modelul…

- Boris Becker (56 de ani), de 6 ori caștigator de Grand Slam și fostul antrenor al lui Novak Djokovic, a comentat infrangerea sarbului cu Jannik Sinner, in semifinalele Australian Open, scor scor 1-6, 2-6, 7-6, 3-6. Becker a declarat ca victoria italianului nu l-a surprins, insa l-a surprins modul categoric…

- Novak Djokovic caștigase ultimele 33 de meciuri disputate la Australian Open, dar Jannik Sinner a demonstrat ca victoriile obținute in fața sarbului la finalul anului trecut nu au fost intamplatoare și a obținut calificarea in finala competiției de la Melbourne. A fost 6-1, 6-2, (6)6-7, 6-3 pentru italianul…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce l-a invins in patru seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (locul 12 ATP), la capatul unui meci care a durat trei ore si 45 de minute. „Nole“ a acces cu aceasta ocazie pentru a…

- Novak Djokovic (36 de ani, locul 1 ATP) l-a invins pe Jannik Sinner (22 de ani, #4 ATP), 6-3, 6-3, și a caștigat pentru a șaptea oara Turneul Campionilor. Dupa meci, sarbul a explicat cum și-a adjudecat finala și cum a facut fața publicului potrivnic. In urma cu 5 zile, Jannik Sinner l-a invins pe Novak…