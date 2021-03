Jane Seymour, siluetă impecabilă în costum de baie la 70 de ani Pe 15 februarie 2021, actrița Jane Seymour a implinit 70 de ani. Chiar și la aceasta varsta, actrița are o silueta de invidiat. „Ma simt la fel. Sunt genul de persoana care vede partea plina a paharului. Gandirea mea este: «Fii atat de tanar cat poți fi!»”, a marturisit la inceputul anului, pentru NewBeauty . Jane Seymour, silueta impecabila in costum de baie la 70 de ani Recent, actrița a fost fotografiata de paparazzi plimbandu-se pe o plaja din Hawaii. Imaginile le gasiți in GALERIA FOTO de mai sus! „Cred ca pielea sanatoasa este secretul pentru a nu imbatrani”, a mai spus. „Folosirea retinolului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

