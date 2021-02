La 28 februarie 2021, actrita americana Jane Fonda primeste prestigiosul premiu Cecil B. DeMille pentru intreaga activitate, in cadrul galei de decernare a Globurilor de Aur. Distinctia Cecil B. DeMille, numita astfel in onoarea faimosului regizor american, a fost acordata, in premiera, la editia din 1952 a Globurilor de Aur. Printre personalitatile marcante ale cinematografiei americane care au primit acest premiu se numara: Walt Disney (1953), Bing Crosby (1960), Fred Astaire (1961), Judy Garland (1962), John Wayne (1966), Kirk Douglas (1968), Frank Sinatra (1971), Alfred Hitchcock (1972), Bette…