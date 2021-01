Jandarmii vor asigura misiunile de ordine publică In perioada 29 – 31 ianuarie 2021, mai multe echipaje jandarmi ieșeni vor acționa, atat in mediul urban, cat și in mediul rural, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, insoțirea autovehiculelor care transporta dozele de vaccin, precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2. Se continua activitațile in cooperare cu Poliția, in sistem mixt, pentru menținerea ordinii și siguranței publice. De asemenea, se vor lua masuri de asigurare a ordinii publice la manifestarile care sunt anunțate a se desfașura in spațiul public, implicit… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje jandarmi ieșeni vor acționa, atat in mediul urban, cat și in mediul rural, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, insoțirea autovehiculelor care transporta dozele de vaccin, precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS…

- In perioada 11 -17 ianuarie 2021, jandarmii ieșeni au continuat misiunile de ordine publica, insoțirea autovehiculelor care transporta dozele de vaccin, dar și cele de informare, prevenire și punerea in aplicare a masurilor stabilite pentru impiedicarea raspandirii virusului Sars Cov2, alaturi de celelalte…

- In perioada 11 -17 ianuarie 2021, jandarmii ieșeni au continuat misiunile de ordine publica, insoțirea autovehiculelor care transporta dozele de vaccin, dar și cele de informare, prevenire și punerea in aplicare a masurilor stabilite pentru impiedicarea raspandirii virusului Sars Cov2, alaturi de celelalte…

- In perioada 31 decembrie 2020 – 03 ianuarie 2021, jandarmii ieșeni au continuat misiunile de ordine publica, dar și cele de informare, prevenire și punerea in aplicare a masurilor stabilite pentru impiedicarea raspandirii virusului Sars Cov2, alaturi de celelalte structuri M.A.I. – Poliție și Poliție…

- In perioada 24 – 27 decembrie 2020, jandarmii ieșeni au continuat misiunile de ordine publica, dar și cele de informare, prevenire și punerea in aplicare a masurilor stabilite pentru impiedicarea raspandirii virusului Sars Cov2, alaturi de celelalte structuri M.A.I. – Poliție și Poliție de Frontiera,…

- Jandarmii ieșeni au continuat misiunile de ordine publica și cele de informare, prevenire și punerea in aplicare a masurilor stabilite pentru impiedicarea raspandirii virusului Sars Cov2, alaturi de celelalte structuri M.A.I. – Poliție și Poliție de Frontiera, sub coordonarea Instituției Prefectului.…

- Misiunile jandarmilor Gruparii Mobile, in perioada 13 20 noiembrie. S au aplicat 759 sanctiuni contraventionale, dintre care 108 de amenzi in valoare de peste 28.100 lei. In perioada 13 20 noiembrie, peste 140 de jandarmi ai Gruparii Mobile au actionat zilnic, in mod independent dar si in sistem integrat…

- La sfarșitul acestei saptamani, jandarmii ieșeni vor continua desfașurarea activitaților pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2. Astfel, jandarmii ieșeni vor fi prezenți la Campionatul…