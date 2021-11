Jandarmii ieșeni vor participa la evenimentele din acest sfârșit de săptămână Zilnic mai multe echipaje de jandarmi ieșeni acționeaza pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, intervenția la solicitarile cetațenilor in situații de urgența, precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2. Pentru acest sfarșit de saptamana, 06 – 07 noiembrie 2021, pe langa misiunile de patrulare, se vor lua masuri de asigurare a ordinii publice și respectare a masurilor de prevenire a raspandirii a virusului Sars Cov2, la o serie de manifestari sportive, care vor avea loc in județul Iași. In aceasta perioada manifestarile sportive… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

