- In zilele de 7 și 8 octombrie 2021 mai mulți jandarmii ieșeni au fost prezenți la Centrul de Transfuzie Sanguina din Iași, raspunzand pozitiv campaniei naționale inițiate de Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, in parteneriat cu Patriarhia Romana. In contextul lipsei tot mai acute de sange,…

- Pentru acest sfarșit de saptamana, 02 – 03 octombrie 2021, pe langa misiunile de patrulare, se vor lua masuri de asigurare a ordinii publice la diferite manifestari sportive și promoționale, ce vor avea loc in județul Iași. In ziua de sambata, 02 octombrie, incepand cu ora 11.00, jandarmii ieșeni vor…

- Motocicliștii iși dau intalnire la Manești, in cadrul evenimentului „Black Helmets”, aflat la a VIII-a ediție, ce se va desfașura in localitatea dambovițeana Manești, in zilele de 18 și 19 septembrie. Nascut și crescut in București, Black Helmets este un club axat pe drumețiile de sute și mii de kilometrii…

- Pentru acest sfarșit de saptamana, 11 – 12 septembrie 2021, se vor lua masuri de asigurare a ordinii publice la diferite manifestari cultural – artistice, sportive și religioase, ce vor avea loc in județul Iași. In ziua de sambata, 11 septembrie, jandarmii ieșeni vor acționa la manifestarile prilejuite…

- Zilnic mai multe echipaje și patrule de jandarmi ieșeni acționeaza pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, intervenția la solicitarile cetațenilor in situații de urgența, insoțirea autovehiculelor care transporta dozele de vaccin (la solicitare), precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite,…

- Peste 140 de politisti vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica in weekendul de Sfanta Maria: Recomandarii pentru cetațeni Peste 140 de politisti vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica in weekendul de Sfanta Maria: Recomandarii pentru cetațeni…

- La sfarșitul acestei saptamani, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, cu ajutorul Gruparii de Jandarmi Mobile Craiova vor asigura masurile de ordine publica la evenimentele cultural-artistice și religioase organizate in județul nostru. Jandarmii vor avea in vedere evenimentul…

- In perioada 06–08 august, jandarmii vor fi prezenți in mijlocul bacauanilor și vor asigura masurile necesare, astfel incat manifestarile religioase și activitațile recreative sa se desfașoare in condiții de siguranța. Jandarmii bacauani vor intensifica misiunile de ordine si siguranta publica executate…