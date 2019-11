Jandarmii asigura ordinea publica la evenimentele sportive din judetul Constanta Timp de 4 zile, jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica cu ocazia evenimentelor sportive organizate in judetul Constanta. Pentru cresterea gradului de siguranta al cetatenilor si prevenirea faptelor de natura contraventionala si penala, jandarmii se vor afla in zonele in care se vor desfasura meciurile programate pentru acest sfarsit de saptamana. Pe timpul misiunilor jandarmii vor purta discutii cu cetatenii, le vor prezenta atributiile Jandarmeriei si ii vor informa cu pri ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada urmatoare, jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine si siguranta publica cu ocazia evenimentelor sportive organizate in judetul ConstantaPentru cresterea gradului de siguranta al cetatenilor si prevenirea faptelor de natura contraventionala si penala, jandarmii se vor afla in…

- Ziarul Unirea Jandarmii vor asigura masuri de ordine și siguranța la competiții sportive desfașurate in județul Alba Jandarmii vor asigura masuri de ordine și siguranța la competiții sportive desfașurate in județul Alba In data de 2 noiembrie, echipaje de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

- Timp de 4 zile, jandarmii maramureseni vor asigura masurile de ordine si siguranta publica cu ocazia activitatilor cultural-artistice si sportive organizate in municipiul Baia Mare si in localitatea Lunca la Tisa. Pentru cresterea gradului de siguranta al cetatenilor si prevenirea faptelor de natura…

- La data de 28 septembrie a.c., intre orele 14.00 22.00, politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu politisti din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa au organizat o actiune pe linia pazei, combaterii delictelor silvice, respectarii OUG 195 2002 si combaterii faptelor cu violenta. Astfel,…

- In acest sfarsit de saptamana, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in cooperare cu lucratori din cadrul IPJ Constanta, ISU Constanta si Politiei Locale vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine la o serie de evenimente publice organizate in zona de…

- In acest sfarsit de saptamana, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, alaturi de lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politiei Locale vor actiona pentru asigurarea ordinii publice la o serie de evenimente organizate in zona de responsabilitate.…

- In acest sfarsit de saptamana, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, alaturi de lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politiei Locale vor actiona pentru asigurarea ordinii publice la o serie de evenimente organizate in zona de responsabilitate.…

- Sfarsitul acestei saptamani se anunta plin de evenimente culturale si sportive la nivelul judetului Satu Mare. Avand in vedere amploarea manifestarilor, este firesc sa existe masuri pentru prevenirea și pastrarea ordinii și siguranței publice. Ca de fiecare data, Jandarmeria Satu Mare participa activ…