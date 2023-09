Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, Bucureștiul s-a bucurat de o premiera mondiala: primul show Stereohype adus de James Hype la Laminor Arena, cel mai nou și spectaculos spațiu de evenimente din București, un loc industrial, multifuncțional, futurist, conceput pentru concerte, targuri, conferințe.

- Dupa experiența de pe Arena Naționala, de la festivalul SAGA 2022, celebrul DJ britanic James Hype revine in Romania cu un spectacol de zile mari. In premiera absoluta, el va susține show-ul Stereohype la Laminor Arena. Nu vine singur, ci insoțit de R3wire și logodnica lui, Tita Lau.

- James Hype revine in Romania pentru a doua oara, tot la București, pe 23 septembrie, la Laminor Arena. Acesta aduce in premiera noul concept de show Stereohype al labelului pe care l-a fondat ce include un DJ set special extended pe care il pregatește pentru fanii care vor veni sa se bucure de muzica…

- Dupa ce a descris coaliția PSD-PNL drept o „monstruoasa alianța impotriva firii”, Ludovic Orban a mai spus și ca „economia se duce in jos” de cand guverneaza impreuna cele doua partide. Aflam pe ce se ”concentreaza” in momentul de fața, dar și de ce e suparat pe Nicușor Dan. „Va dau un exemplu. Investițiile…

- Timișul e departe de pretențiile unui județ cu mulți turiști. Asta deși Timișoara e capitala culturala europeana. Bucureștiul este cel mai vizitat oraș din Romania, apoi urmeaza, normal, județele Brașov, Cluj, Prahova, Constanța. Mureșul și Valcea stau mai bine ca Timișul, deși edilii de aici se laudau…

- Povestea primului terorist din Romania. Numele sau a fost Max Goldstein. Avea 23 de ani. El a fost cel care a organizat și pus in practica atentatul de la Senat, de pe data de 8 decembrie 1920, a carui ținta a fost ministrul de Interne Constantin Argetoianu, un critic vocal al comunismului. Foto Cine…

- Doljul continua sa fie „raiul“ șomerilor, chiar daca autoritatile s-au laudat, in ultimii ani, cu atragerea multor investitori care ar fi trebuit sa ajute la scaderea numarului somerilor. Dincolo de neimplicarea autoritatilor, exista si categorii de oameni care fac pare, se pare, din patria lenei, si…

- Pe langa multele probleme pe care le are de acum Bucureștiul pare sa aiba probleme și cu animalele salbatice. O turma de mistreți a fost zarita prin București in noaptea trecuta. CITESTE SI Primele imagini de la locul in care au fost ascunși 11 batrani aflați intr-un azil / Foto - Intervenție…