James Bond și-a găsit parteneră! Eliza Samara: „Sunt mai periculoasă cu paleta, decât cu pistolul!” Multipla campioana europeana la tenis de masa a avut parte zilele trecute de senzații tari! Eliza Samara a schimbat pentru o ora paleta cu pistolul, iar rezultatele au fost remarcabile: a lovit cu precizie țintele! „Nu mi-a fost ușor la inceput! Este un sport foarte greu! Nu este nici o legatura intre tenis de masa și tir…aici s-a vazut ca n-am stare” – Eliza Samara, multipla campioana europeana, componenta a naționalei Romaniei de tenis de masa. Sportiva și-a intrat rapid in ritm, a demonstrat ca se pricepe și a marturisit ca aventura a dus-o cu gandul la filmele de acțiune cu personaje celebre.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

