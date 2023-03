Stiri pe aceeasi tema

- Apararea fostului presedinte brazilian Jair Bolsonaro a anuntat autoritatile ca acesta va preda Curtii de Conturi bijuteriile oferite de Arabia Saudita care au fost introduse ilegal in Brazilia, informeaza marti AFP, citand media locale.

- Fostul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, neaga ca ar fi savarsit „acte ilegale”, dupa ce a aparut un raport conform caruia bijuterii care le-ar fi fost daruite lui si sotiei sale de guvernul din Arabia Saudita au fost aduse in țara fara sa fie declarate autoritatilor, scrie Reuters.

- Administratia fostului presedinte brazilian Jair Bolsonaro a incercat sa introduca ilegal in tara bijuterii evaluate la 3,2 milioane de dolari pe care Arabia Saudita le facuse cadou in octombrie 2021 sotiei lui Bolsonaro, Michelle, care avea pe atunci calitatea de Prima Doamna, a

- SEC a declarat ca Pierce, care a fost ales in Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in 2021, a promovat criptomonede vandute de EthereumMax pe retelele sociale fara a dezvalui plati si a facut declaratii inselatoare despre produs. Pierce este cea mai recenta celebritate penalizata de SEC pentru…

- In urma unui control asupra activitații ROMARM din 2020, Curtea de Conturi a semnalat mai multe nereguli produse dupa instalarea lui Gabriel Țuțu in fruntea companiei de stat.Astfel, imediat dupa venirea la conducere, prima grija a lui Țuțu a fost sa majoreze nejustificat cheltuielile de exploatare…

- Gaze naturale in valoarea de peste 2 miliarde de lei s-au pierdut in rețea in perioada 2014-2021, anunța vicepreședintele Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, deputatul PAS Radu Marian, dupa auditul Curții de Conturi la Moldovagaz, transmite Deschide.md. Potrivit lui, gazele s-ar fi…