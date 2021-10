Stiri pe aceeasi tema

- Platforma video YouTube a suspendat luni pentru o saptamana activitatile canalului presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, dupa ce a retras o inregistrare video in care el mentiona informatii false asociate vaccinului anticoronavirus si bolii SIDA, informeaza marti AFP, citata de Agerpres.„Am suprimat…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a anunțat ca, in cele din urma, nu va accepta vaccinul impotriva Covid-19, dupa ce a spus luni intregi ca va fi „ultimul brazilian” care va fi vaccinat. „Am decis sa nu ma mai vaccinez. Am consultat noi studii. In plus, imunitatea mea este la maxim, de ce aș avea…

- Solista Adele revine in forța, dupa o pauza de șase ani, in care a ținut in suspans toata planeta. Cantareața lanseaza un nou album, iar fanii sunt surprinși din nou de surprizele artistei. Aceasta dupa ce Adele a slabit pana la a fi de nerecunoscut. Adele le-a prezentat deja fanilor un teaser din noua…

- ”Facebook, Instagram, WhatsApp si Messenger revin acum online. Imi pare rau pentru intreruperea de astazi Stiu cat de mult va bazati pe serviciile noastre pentru a ramane conectati cu oamenii la care tineti”, a scris Zuckerberg pe Facebook. Facebook a postat si pe Twitter un mesaj in care prezinta scuze…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat sâmbata ca nu sunt decât trei alternative pentru viitorul sau: închisoarea, moartea sau victoria, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Am trei alternative pentru viitorul meu: sa fiu închis, sa fiu mort sau sa fiu victorios.…