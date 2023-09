Stiri pe aceeasi tema

- Pianina din fața Palatului Neuhausz din Timișoara, adusa de Comunitatea Bulgarilor Banațeni din Germania, are parte de succesul scontat de inițiatorii proiectului. Ea a fost remarcata și de cei de la Holograf, care au surprins un tanar interpretand la pian cunoscuta piesa „Ochii tai”.

- Un patron din HoReCa a incercat sa dispara fara urma dupa ce a consumat și beneficiat de servicii de P.R. și publicitate la o agenție de marketing din Timișoara, fara sa achite nota de plata. Femeia a comandat cel mai scump serviciu - personal branding și comunicare cu colaboratorii, promovare și prezentare…

- Scene ca-n filmele de acțiune, astazi, in zona Modern din Timișoara, dupa ce politistii Secției 1 Timișoara au oprit, pe bulevardul Take Ionescu, un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 35 de ani. Barbatul era cautat pentru arestare, astfel ca a demarat in tromba, iar ulterior a abandonat…

- Alerta la Timisoara, marti seara, dupa ce o femeie a fost omorata in propria casa. Nenorocirea a avut loc intr-o locuinta din cartierul Calea Sagului.Femeia de 77 de ani era singura acasa in momentul in care atacatorul a intrat peste ea in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Clabucet.Agresorul…

- Trei tineri au jefuit, cu complicitatea unui șofer, un camion care transporta haine catre mall-ul Park Lake din București. Jaful a avut loc noaptea, in timp ce mașina era in trafic. Politia Capitalei a anuntat, miercuri, ca politistii de la Sectia 12 au prins in flagrant, in noaptea de luni spre marti,…

- 21 de turiști, printre care și copii, au ajuns la spitalul din Constanța, noaptea trecuta, dupa ce au acuzat simptome specifice toxinfecției alimentare. Aceștia au mancat la o pensiune din Costinești. Citește și: Patru azile din Bucuresti si un centru de ingrijire din Timisoara au fost inchise in urma…