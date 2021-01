Jaf la carmangerie: pensionară jefuită de cei de care i se făcuse milă Au intrat dupa ea in carmangerie, pentru a vedea daca are bani la dansa, apoi au urmarit-o pana la blocul unde locuieste. Au urcat cu ea in lift, coborand odata cu aceasta la etajul 6. Din nefericire, victimei nu i s-a parut nimic suspect, asa ca nu a profitat de faptul ca la iesirea din lift s-a intalnit cu un vecin, caruia i-ar fi putut cere sa o insoteasca. Ramasi singuri cu batrana, cei doi baieti i-au cerut cate un leu, pentru a o (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

