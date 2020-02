Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Bruxelles a reținut doi suspecți de jaf la Monetaria Regala, unul din ei fiind un tanar din Romania. Hoții au avut nenorocul de a fura monede și bancnote scoase din circulație, fara nicio valoare.

- Scene rupte din filme in Bruxelles, dupa ce politia a retinut doua persoane care au intrat in Monetaria Regala a Belgiei, cu gandul de a fura 5 kilograme de monede deteriorate. Una dintre cele doua persoane era un roman!

- Un jaf in stilul serialului „La Casa de Papel” s-a petrecut in Belgia. Poliția din Bruxelles a reținut doi suspecți de jaf, dintre care și un roman, cu varste cuprinse intre 21 și 22 de ani. Cei doi au jefuit Monetaria Regala, dar au avut ghinionul de a fura monede și bancnote scoase din circulație....…

- Poliția din Bruxelles a reținut doi suspecți de jaf la Monetaria Regala, unul din ei fiind un tanar din Romania. Hoții au avut nenorocul de a fura monede și bancnote scoase din circulație, fara nicio valoare.Acțiunea lor amintește de serialul popular „La Casa de Papel”.

- Cele mai bune filme seriale pot fi vazute, in prezent, și online. Indiferent de genul de filme seriale pe care il preferi, iți prezentam o selecție a celor mai apreciate seriale, din care cu siguranța, vei gasi gasi ceva care sa te cucereasca Fie ca vrei sa vezi filme seriale online, pe diferite platforme…

- Clubul scotian de fotbal Glasgow Rangers a anuntat vineri, pe site-ul sau oficial, ca l-a achizitionat pe mijlocasul roman Ianis Hagi de la campioana Belgiei, KRC Genk, sub forma de imprumut pana la finalul sezonului, cu optiunea unui transfer definitiv, potrivit Agerpres. Fotbalistul roman va purta…

- O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Va suna cumva cunoscut refrenul? Ei bine, pentru ca sigur știți piesa. Serialul care ne-a luat mințile tuturor, „La casa de Papel” se va intoarce cu noul sezon, cel de-al 4-lea, pe 3 aprilie 2020. „Nici macar profesorul nu se asteapta la un asemenea…

- Decizie radicala luata in cazul celui care a scos un sac de bani din conturile unei mari societați din Iași. Firma subordonata municipalitații a avut caștig de cauza in procesul intentat pentru recuperarea prejudiciului. Suma respectiva a fost virata din greșeala in contul unui roman. Banii ar fi trebuit…