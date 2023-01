Jaf de 10 tone eșuat. Au vrut să fure statuia lui Ramses al II-lea Autoritațile egiptene au anunțat, marți, ca au arestat trei persoane care au incercat sa fure cu ajutorul unei macarale o statuie in greutate de 10 tone a faraonului Ramses al II-lea. Parchetul a precizat intr-un comunicat ca a „ordonat reținerea a trei inculpați pentru patru zile in așteptarea anchetei”, acuzandu-i ca „au incercat sa fure […] The post Jaf de 10 tone eșuat. Au vrut sa fure statuia lui Ramses al II-lea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a județului Suceava condusa de directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a depus astazi o coroana de flori la statuia lui Ștefan cel Mare din Vaslui la implinirea a 548 de ani de la batalia de Podu Inalt. Anul acesta manifestarile s-au desfașurat la statuia lui Ștefan…

- O familie intreaga a supraviețuit dupa ce a cazut cu mașina intr-o prapastie adanca de 80-100 de metri din California. Autoritațile au anunțat ca șoferul a provocat intenționat accidentul.

- Un bulgar in varsta de 30 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin Vama Giurgiu, peste 3.000 de pachete de tigari, cu o valoare de peste 64.000 de lei, ascunse in portbagajul furgonetei pe care o conducea, a informat Poliția de Frontiera . Autoritațile au precizat…

- Un barbat care a incercat sa rapeasca doua femei, in municipiul Brasov, in noaptea de 1 spre 2 decembrie, a fost depistat si arestat preventiv, a informat, luni, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, informeaza Agerpres.

- Barbatul de 34 de ani, de naționalitate germana, s-a prezentat la Punctul de Frontiera Oancea pentru a intra in Romania. Surpriza a aparut la verificarea actelor, cand polițiștii galațeni au constat ca omul avea acte eliberate de Imperiul German, omul susținand ca e calator in timp. Autoritațile romane…

- In ziua de 17 noiembrie a.c., polițiștii de investigații criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, impreuna cu cei de la Postul de politie Gheraseni, au desfasurat activitati de depistare a unui barbat pe numele caruia Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti emisese un mandat de…

- Autoritatile ruse de ocupatie au anuntat sambata ca au reinstalat in orasul Melitopol, in sud-estul Ucrainei, o statuie a lui Lenin care a fost daramata in timpul revolutiei din 2014, scrie AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Marele Muzeu Egiptean „este gata in proporție de 99%”, a spus directorul muzeului pentru National Geographic . Construcția a inceput in urma cu 20 de ani, iar acum, dupa investiții de aproape un miliar de dolari, se apropie ziua inaugurarii. O data oficiala nu a fost anunțata, insa cel mai probabil…