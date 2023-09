Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri au retinut, in minivacanta de Sfanta Maria aproape 4.000 de permise de conducere: 388 pentru consum de alcool si 90 pentru consum de droguri. „Politistii au actionat, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, pentru fluidizarea traficului si prevenirea accidentelor grave de…

- Tanara care și-a ucis cea mai buna prietena intr-un moment de furie a povestit in fața anchetatorilor tot ce s-a intamplat in camera de hotel in noaptea crimei. Loredana a spus ca recunoaște tot pentru ca a vazut in filme ca daca ai o atitudine sincera poți primi o pedeapsa mai blanda. Adolescenta a…

- Un preot ortodox din Rusia a provocat un accident grav de circulație in timp ce conducea sub influența alcoolului. Imaginile filmate de un martor il surprind pe preot in haine civile, fiind scos din mașina dupa accidentul in care a lovit mai multe autoturisme parcate. ???? Shocking Incident in Volgograd…

- Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie ”Cuza Voda” din Iași a fost incadrat, incepand din acesta luna, in categoria a II-a de acreditare, conform Raportului de Acreditare și a Ordinului Președintelui Autoritații Naționale de Management al Calitații. In urma evaluarii indicatorilor și standardelor…

- Patru fete, doua de 13 ani și doua de 14 ani au fost audiate, miercuri, de polițiștii bucureșteni, sub acuzația de agresiune și alte violențe, asupra unei colege in varsta tot de 13 ani. Fata a fost batuta fara mila, joia trecuta, in plina zi, in Parcul IOR din București, de cele patru minore. Polițiștii…

- Doua azile de batrani din Eforie Nord au fost inchise in urma controalelor desfasurate de autoritati, deoarece functionau fara autorizatie. Prefectura Constanta a anuntat, marti, ca in cursul zilei de luni au fost verificate 14 centre, dintre care trei publice si 11 private, in care se aflau 376 de…

- Un barbat care a anuntat amplasarea unui dispozitiv exploziv in sediul unei banci din municipiul Calarasi a fost identificat si amendat, dupa ce alarma s-a dovedit a fi falsa. Politistii din Calarasi au identificat persoana care a anuntat, joi, ca in sediul unei sucursale a CEC Bank din municipiul Calarasi…

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…