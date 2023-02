Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 34 de ani care a jefuit o farmacie din Bucuresti ar fi un sportiv extrem de cunoscut in Romania. In urma perchezitiilor, acesta a fost retinut pentru 24 de ore. Este vorba despre Radu Mihaita, un cunoscut luptator MMA din Romania. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere…

- Hotul cu cagula care a jefuit o farmacie din București ar fi un sportiv extrem de cunoscut in Romania. In urma perchezițiilor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Este vorba despre Radu Mihaița, un cunoscut luptator MMA din Romania, conform Antena 3. A amenintat cu pistolul Sportivul, cunoscut cu…

- Un barbat inarmat cu un pistol ar fi incercat sa jefuiasca o casa de amanet din Sectorul 6 al Capitalei. Totodata, el ar fi reușit sa fure bani de la o farmacie din Ilfov. Suspectul a fost reținut.

- Un șofer de ride-sharig a incercat sa jefuiasca o farmacie din București, dar s-a speriat și a fugit. Barbatul a fost identificat și reținut de polițiști, informaza ȘtirileProTV. Un barbat de 33 de ani a fost reținut de polițiștii Secției 19 din Capitala, fiind acuzat de tentativa de talharie calificata,…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce a intrat intr-o farmacie din Sectorul 5 si a amenintat angajatele, cerandu-le bani. El a fugit cand a fost surprinjs de un trecator, potrivit news.ro.”Ieri, 1 februarie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 19 au retinut…

- O femeie insarcinata a fost accidentata grav pe o trecere de pietoni, pe strada Gura Caliței, din Sectorul 3 al Capitalei. Șoferul a fugit de la locul accidentului. O femeie insarcinata a fost accidentata grav de un șofer in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. Incidentul s-a produs in Capitala,…

- Negocierea cu acesta este una extrem de dificila, avand in vedere ca barbatul este surdo-mut, motiv pentru care negociatorii și pompierii au adus la fața locului un interpret mimico-gestual, pentru a vedea exact cu ce se confrunta și care sunt revendicarile barbatului.Așa au aflat ca acesta este suparat…