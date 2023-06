Stiri pe aceeasi tema

- Rusia arata in continuare lipsa de respect fața de cetațenii Republicii Moldova, insa guvernarea de la Chișinau nu se mai umilește in fața Kremlinului, așa cum s-a intamplat in trecut. Declarația aparține președintelui R.Moldova, Maia Sandu.Potrivit șefului statului autoritațile moldovenești apara…

- Horoscopul zilei de 27 mai 2023. Racii petrec timp alaturi de familieHoroscopul zilei de 27 mai 2023 spune ca nativi din zodia Racului petrec mai mult timp alaturi de familia și cei dragi. Este o zi cu multe reușite pentru acești nativi. In cele din urma reușesc sa-și puna ordine in ganduri și sa…

- O misiune de pace desfasurata de sase lideri africani se va deplasa "imediat ce va fi posibil" in Ucraina si in Rusia, pentru a incerca "sa gaseasca o solutie pasnica la conflictul devastator", a anuntat marti presedintele sud-african Cyril Ramaphosa, informeaza AFP

- Artileria rusa a atacat doua brigazi ucrainene si le-a cauzat pierderi, anunta miercuri un purtator de cuvant al Grupului de lupta central, Aleksandr Savciuk, relateaza Tass.Grupul de lupta central, cu ajutorul fortelor si capacitatilor sale de recunoastere, a detectat miscari de personal ale celei…

- Moscova saluta eforturile Chinei de a stabili un proces de negociere intre Rusia și Ucraina, dar ia act de respingerea de catre Kiev a "inițiativelor raționale" pentru rezolvarea crizei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova. Precizazile vin dupa anunțul ca…

- Suntem in ziua 408 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Pentagonul incearca sa identifice sursa scurgerilor pe retele de social media a unor documente clasificate care detaliaza planurile SUA si ale aliatilor din NATO privind consolidarea contraofensivei ucrainene in fata invaziei ruse,…

- Suntem in ziua 407 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Zelenski sugereaza pentru prima data ca trupele ucrainene s-ar putea retrage din Bahmut, in timp ce premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat in fața jurnaliștilor ca atacul asupra Ucrainei este inceputul sfarșitului pentru o…

- Gleb Karakulov, capitan al Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSO), care a reușit sa paraseasca in secret țara, a acordat un interviu, raportand o serie de detalii pur personale din viața dictatorului rus Vladimir Putin. Pana in octombrie 2022, Karakulov a lucrat ca inginer in Departamentul…