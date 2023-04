Stiri pe aceeasi tema

- Jador s-a „trezit” ca a fost jefuit de banii de pe card la inceputul acestui an. Artistul a ramas atunci fara o suma importanta, iar acum susține ca știe cine este persoana vinovata de furt! Ce a marturisit manelistul pe o rețea de socializare. Cantarețul a ramas dezamagit.

- Jador iși dorește sa-și intemeieze o familie, iar manelistul a facut anunțul pe contul lui personal de Instagram. Jador s-a saturat de singuratate, astfel ca artistul a marturisit ca iși dorește o femeie langa el și are planuri sa devina tata.

- Au ambii statura mica, 120 de cm, deoarece sufera de nanism, insa fiica lor s-a nascut perfect sanatoasa, iar acum, are o inalțime obișnuita. Este povestea unui cuplu de moldoveni, care au trecut peste stereotipurile și criticile din societate și și-au realizat visul, de a avea o fetița. Despre viața…

- Avem dovada ca Ionuț Dolanescu nu se gandește doar la el, ci este foarte atent la toți cei dragi lui. In plina zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondende din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” artistului și l-au surprins pe acesta in ipostaze rare. Cantarețul de muzica populara a fost…

- Fiica Andreei Esca traiește o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani cu cantarețul Mario Fresh. Ce face Mario Fresh cand nu e pe scena va uimi pe toata lumea. Ginerele Andreei Esca a fost surprins de paparazzi Playtech in timpul unei intalniri. Maro Fresh, surprins de paparazzi. Ce face cantarețul…

- Ciprian Marica are toate motivele sa radieze de fericire! Iubita fostului fotbalist este o mamica model. Cum se descurca Ioana Marcu atunci cand iese in oraș cu copiii. Paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare.

- Roxana Ciuhulescu se descurca in orice situație, iar vedeta gasește intotdeauna rezolvari atunci cand se confrunta cu probleme. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins cele mai tari imagini.

- Cifrele oficiale arata ca peste o treime dintre pensionarii din acest judet incaseaza pensia minima, care de la inceputul acestui an a ajuns la 1.125 lei.Mai mult de jumatate dintre pensionarii aflați in evidențele Casei Județene de Pensii Olt primesc luna de luna de la poștaș sau in contul bancar cel…