De curand, Jador s-a impacat cu iubita lui. Cei doi au fost certați un an jumatate, iar acum au reluat relația pe care au inceput-o, dupa ce s-au cunoscut in Spania. Cantarețul este din ce in ce mai indragostit de iubita lui și iși dorește sa ramana alaturi de ea toata viața, dupa cum a declarat chiar el. Jador a fost atras de simplitatea ei și de faptul ca nu se machiaza.