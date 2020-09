Stiri pe aceeasi tema

- Are succes și o mulțime de bani, dar nu este ferit de necazuri! Jador intampinat de-a lungul timpului multe probleme in trafic. Cantarețul a povestit ca polițiștii l-au tras pe dreapta. Iata ce s-a intamplat!

- Renert Gad nu da semne sa se mulțumeaca cu puțin! Celebrul estetician al vedetelor a fost surprins la o intalnire cu doua domnișoare misterioase, care i-au oferit o companie cat se poate de placuta. Medicul nu s-a lasat mai prejos și le-a facut poftele doamnelor la o terasa de fițe din București.

- Joi seara, de la ora 19.00, criticul de teatru Octavian Saiu il are ca invitat pe regizorul Silviu Purcarete, intr-o editie extraordinara a Anotimpurilor dialogului despre teatru. Dialogul cu aclamatul regizor roman va fi difuzat in premiera, in regim live, pe pagina de Facebook Teatrelli.

- Noi amanunte ies la iveala despre viața lu Emi Pian, interopul care a decedat dupa ce a fost injunghiat la un joc de barbut, in noaptea de luni spre marți, in București. Acesta este prieten cu mulți maneliști care veneau și intrețineau atomsfera la petrecerile organizate de clan, iar printre aceștie…

- Domnișoara driftului romanesc, Natalia Iocsak, a avut parte de un weekend plin de adrenalina la vecinii din Ungaria, acolo unde a luat startul intr-o etapa regionala, pe circuitul de la Mariapocs. La Pro 2, Nati a fost cea mai buna in calificari, insa in primul battle a fost nevoita sa abandoneze din…

- Respondentii studiului “Viitorul Muncii”, realizat de o companie IT, spun ca au întâmpinat provocari cauzate de trecerea brusca la munca de la distanta, 72% afirmând ca nu au fost complet pregatiti din perspectiva tehnologiei. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Ana Claudia Grigore sau Ruby s-a mutat in casa noua de ceva timp insa tot mai are de facut schimbari, modificari si tot felul de accesorii care trebuie sa intre in casa. Jacuzzi-ul pe care si l-a achizitionat nu a putut fi urcat cu elicopterul la etajul 18 din cauza pandemiei si cei din bloc... Read…

- Ministreasa Lia Olguta s-a cazat la un hotel din Luxembourg. La un moment dat, ridica receptorul catre oficiu si spune: – «TU-TI-TU-RUM-TU-TU-TU»… Receptionera zice: – «Can you repeat that please?»Lia Olguta: «TU-TI-TU-RUM-TU-TU-TU!»Receptionera il cheama pe administrator pentru ca nu intelege ce spune…