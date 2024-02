Ivaylo Petev: „Un rezultat bun“ / Bogdan Andone: „Nu meritam victoria“

Antrenorul formației Universitatea Craiova , Ivaylo Petev, s-a mulțumit cu punctul obținut cu FC Botoșani. Acesta a admis ca jocul din prima repriza l-a dezamagit, dar considera ca in partea secunda alb-albaștrii au controlat jocul și au ratat mult. „Am terminat cu un rezultat bun. In priam repriza am primit doua goluri ușoare. Echipa noastra nu a avut o reacție buna. Am pierdut doua momente, cand cei de la FC Botoșani au dat doua goluri. Sunt neferict pentru ca luam la fiecare meci astfel de goluri. Trebuie sa reacționam mai bine. (n.r. Daca golul din prelungiri i-a salvat postul la Universitatea…