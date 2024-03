Ivaylo Petev: „Suntem mulțumiți și fericiți că am câștigat“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, s-a aratat bucuros pentru victoria obținuta in derbiul Baniei, 2-1 cu FCU. Tehnicianul bulgar a recunoscut ca alb-albaștrii au jucat slab și cu frica in prima repriza, dar dupa discuțiile de la pauza lucrurile s-au imbunatațit. El și-a felicitat elevii pentru atitudinea din repriza a doua, pentru efortul depus și spera sa vada jocuri și mai bune in play-off. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 30 (ultima): Vineri, 8 martie: CFR Cluj – Hermannstadt 1-0, Dinamo – UTA Arad 1-0, Petrolul Ploiesti – Sepsi 1-2, FC Voluntari – U Cluj 0-0, FC Botosani…