Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și Rapid București se intalnesc luni, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida care incheie etapa a 29-a, penultima din Superliga. Disputa din Banie a fost prefațata astazi de catre antrenorul Științei, Ivaylo Petev, și portarul Laurențiu Popescu. Ambii au…

- Antrenorul formației UTA Arad, Mircea Rednic, considera ca meciul cu FCU a fost dificil, cu emoții, dar ca victoria a fost meritata. Acesta s-a aratat incantat de faptul ca baieții sai au avut reacție dupa „dușul rece“ din meciul cu Rapid. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 29 Vineri, 1 martie: Poli Iași…

- Antrenorul secund și totodata interimar al echipei FCU Craiova, Vali David, a fost dezamagit dupa insuccesul inregistrat la Arad, 2-3 cu UTA. Acesta considera ca baieții sai au facut mare risipa de efort și ca și-au dorit foarte mult sa obțina un rezultat pozitiv, dar ca atat s-a putut de aceasta data.…

- Antrenorul Universitații Craiova, Ivaylo Petev, s-a bucurat pentru victorie, dar nu s-a declarat mulțumit de evoluția alb-albaștrilor. „Un meci bun pentru suporteri, nu și pentru antrenor. Nu am facut un meci rau, mai ales in prima parte, am avut ocazii. Ne-am propus sa nu mai repetam greșelile pe care…

- Oțelul Galați și Petrolul Ploiești au remizat, scor 0-0, in partida susținuta sambata seara, in Moldova, contand pentru etapa 23 a Superligii. In etapa viitoare, Oțelul va juca la Rapid (3 februarie, ora 20.00). In tot acest timp, Petrolul va evolua la Ploiști contra echipei CFR Cluj (3 februarie, ora…