- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (29 de ani, locul 13 WTA) a reacționat dupa moartea fostului sportiv Ivan Patzaichin si a actorului Ion Caramitru. “Un idol pentru toate generatiile, nu numai pentru rezultatele sale sportive, ci si pentru felul sau de a trai si de a impartasi bunatate. Dumnezeu…

- Trupul neinsufletit al multiplului campion olimpic Ivan Patzaichin, care a decedat duminica la varsta de 71 de ani, a fost depus, luni, la Sala de Trofee a Clubului Sportiv Dinamo din Soseaua Stefan cel Mare.

- Funeraliile cu onoruri militare ale lui Ivan Patzaichin se vor desfașura marți, la ora 13:00, la Clubul Sportiv Dinamo și vor fi urmate de slujba de inmormantare la Cimitirul Bellu. Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu o pot face incepand de luni, ora 12:00, la Muzeul Clubului Sportiv…

- Ivan Patzaichin va fi inmormantat, marti, cu onoruri militare, a anuntat familia fostului canoist, citata de News.ro . Funeraliile cu onoruri militare se vor desfasura, marti, la ora 13.00, la Clubul Sportiv Dinamo, si vor fi urmate de slujba de inmormantare la Cimitirul Bellu. Cei care vor sa ii aduca…

- Funeraliile cu onoruri militare pentru Ivan Patzaichin, decedat la 71 de ani , vor avea loc marți, 7 septembrie, la ora 13:00, la Clubul Sportiv Dinamo, și vor fi urmate de slujba de inmormantare la Cimitirul Bellu din București , a anunțat familia legendarului canoist. „Cei care vor sa ii aduca un…

- Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu fostului mare canotor Ivan Patzaichin o pot face luni, la Muzeul Clubului Sportiv Dinamo, de la ora 12.00. „Cei care vor vrea sa ii aduca un ultim omagiu o pot face incepand de maine (luni-n.r), ora 12.00 la Muzeul Clubului Sportiv Dinamo, unde va fi depus”,…

- Ivan Patzaichin s-a nascut pe 26 noiembrie 1949 in localitatea Mila 23 din Delta Dunarii. Si-a petrecut copilaria pe canelele Dunarii si a urmat o cariera in kaiac-canoe dupa ce a vazut o transmisiune la tv cu Vicol Calabiciov si Serghei Covaliov, doi canoisti nascuți in satul sau. Cei doi au castigat…

- Ivan Patzaichin (71 ani), cel mai mare canoist al Romaniei, a incetat din viața. Patzaichin a caștigat de-a lungul impresionantei sale cariere 7 medalii la cele 5 ediții ale Jocurilor Olimpice la care a participat. In ultimii ani, Patzaichin fusese antrenorul lotului olimpic de caiac-canoe. De 3 luni,…