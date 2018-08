Europarlamentarul S&D Catalin Ivan a anuntat luni lansarea petitiei online prin care solicita ca in toamna acestui an PSD sa fie scos din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. "Saptamana buna se cunoaste de luni dimineata, asa ca tuturor celor care credeti ca in Romania democratia este in pericol, ca cei care ne-au furat timp de treizeci de ani vor ramane cu banii si ne vor sfida in continuare, ca romanii plecati din tara din cauza saraciei nu se vor mai intoarce niciodata, ca pe 10 august a fost gazata la propriu una din ultimele zvacniri ale democratiei…