Iuliean Horneț, despre energia din biomasă: „România dispune astăzi de cele mai bune tehnologii. Arzătoare mai bune nu are nimeni” Iuliean Horneț, inventatorul centralelor termice pe baza de peleți, produce energie din biomasa, susține ca „arzatoare mai bune nu are nimeni. Romania dispune astazi de cele mai bune tehnologii. De ce sa dam banii la alții?”.„Arzatoarele putem sa le convertim și de la termocentrale și sa dam carbune vegetal.Am fost la ministrul Energiei, am trimis proiecte peste tot. Intreb de ce nu se face?”, a declarat Iuliean Horneț, duminica seara, intr-o emisiune la B1 TV. Iuliean Horneț a inventat cel mai performant sistem de incalzire, care ii pune in dificultate pe ruși. Inventatorul a demonstrat ca arzatorul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

