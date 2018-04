Stiri pe aceeasi tema

- Pustoaica fenomen care le face concurenta Deliei, Andrei si lui Horia Brenciu vine la Rai Da Buni! A reusit sa doboare toate topurile si sa creeze o adevarata isterie. Marii artisti se bat sa cante in duet cu ea.

- Lara Fabian, celebra cantareața care a scris istorie cu piese ca ”Je t'aime” sau ”Je Suis Malade”, revine in Romania pe 31 martie, intr-un concert la Sala Palatului. Ea va concerta, de asemenea, și la Cluj-Napoca, iar in urma cu cațiva ani, compozitorul legendarei artiste s-a aratat impresionat de Elena…

- Melodia este o compozitie a tanarului vlogger Daniel Pirvan si a fost una dintre primele piese inregistrate de Ligia Hojda in 2015, dupa participarea la Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala. Doi ani mai tarziu, piesa a fost scoasa de la sertar si produsa in studiourile DeMoga Music, de catre…

- Surpriza finalului de an in materie de muzica latino a fost, fara indoiala, "Corazon" de la Maluma. Piesa s-a auzit la toate petrecerile de Revelion iar acum, la doar cateva saptamani, clipul se apropie de un miliard de vizualizari pe YouTube

- Alexandra Dinu pare sa fie prototipul femeii car enu are nevoie de niciun fel de trucuri de frumusețe. Nu simte nevoia sa se machieze, și, chiar daca o face, o face extrem de discret, bazandu-se, pare-se, pe singurele arme cu adevarat eficiente: naturalețea și zambetul.

- Cantarețul Mihai Traistariu este acuzat de fapte grave. Mihai Traistariu s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț."Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018, echipa de compozitori credea…

- In urma cu mai bine de trei ani, o tanara talentata din Chisinau pasea, pentru prima data, pe scena X Factor. I-a dat pe spate pe jurati, l-a impresionat pe mentorul Banica si a fost la un pas de marele premiu. De atunci, cariera Nicoletei Nuca este intr-o continua ascensiune...