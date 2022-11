Iuliana Beregoi, duce recompensele financiare in lumea copiilor! O inițiativa care nu este privita chiar bine de parinții ai caror copii o admira pe solista, pentru spectacolul pe care acesta il va avea la Sala Palatului, vedeta promite 1000 de euro cash unui spectator al carui bilet va fi ales la o tombola. Asta in condițiile in care marea majoritate a celor ce vor dori sa o vada pe scena, așa cum s-a intamplat la spectacolele anterioare, sunt copii și adolescenți, in mod special fetițe. Artista ale carei inceputuri amintesc de Justin Bieber (starul canadian s-a afirmat tot pe YouTube), Iuliana…