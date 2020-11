Stiri pe aceeasi tema

- Sala 2, spațiul folosit de Teatrul Național Timișoara și situat in parcul din spatele Hotelului Continental se va schimba in urmatoarea perioada. Sala va fi inalțata, de asemenea va fi instalata și o scena hidraulica. Zeci de milioane de lei vor curge pentru mediul cultural din orașul de pe Bega, de…

- Carla Ionița are doar 14 ani, iar muzica este pasiunea ei de cand se știe. Pentru ca nu se mai oprea din cantat, parinții au decis sa o duca la cursuri de canto, dar lucrurile au devenit din ce in ce mai serioase.

- Cand vine vorba despre lux și opulența, Delia e cap de lista! Artista nu a stat prea mult pe ganduri și și-a mai cumparat inca un penthouse! Cate milioane de euro a scos jurata de la ”X Factor din buzunar? Vei ramane surprins la ce suma s-a ridicat noua achiziție a familiei Matache-Munteanu!

- Anamaria German a surprins din nou – frumoasa bistrițeanca a participat la competiția muzicala X Factor. Tanara bistrițeanca a impresionat juriul nu doar cu vocea, ci și cu emoționanta sa poveste de viața. Pe Anamaria German bistritenii o cunosc deja: are 29 de ani și este nelipsita de la targurile…

- Apollo și Artemis Evanghelos sunt doi frați din Grecia care s-au stabilit in Romania in urma cu treisprezece ani, atunci cand erau doar niște copii. Acum, tinerii au venit pe scena „X Factor” pentru a face spectacol!

- Andrada Precup le-a avut pe toate pe scena X Factor. Jurații nu au rezistat prea mult pe scaune dupa ce a inceput sa cante piesa "Proud Mary" la preselecțiile celui mai tare show de talente din 2020, ba chiar au rasplatit-o cu 4 de DA pentru prestația ei.

- Surpriza pentru jurații X Factor, in aceasta seara, de la 20.30, la Antena 1, cand in fața lor pe scena va urca Alex Mica, artistul cunoscut internațional cu piesa sa ”Dalinda”, care insa in ultimii ani a intrat intr-un con de umbra.