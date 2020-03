Iulian Rotariu a revenit in tara de la concursul ”Ultra Asia Race” ce a avut loc la Vietnam. Alergatorul din Botosani a castigat competitia de ultramaraton. Pompierul alergator a aterizat pe aeroportul Otopeni, dar a intrat direct in autoizolare, desi in Vietnam sunt doar 94 de cazuri de coronavirus, conform Mediafax.

Rotariu a transmis un mesaj sustinatorilor sai prin intermediul paginii de Facebook a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani.

”Dragii mei colegi, prieteni si sustinatori! Va anunt cu bucurie ca am revenit in Romania si am adus cu mine noua noastra cupa…